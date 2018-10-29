آمنة: البحيرة أول المحافظات تفعيلا لتوجيهات السيسي في حل مشاكل المواطنين..صور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة من أولى المحافظات التي تحركت تفعيلا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقامت باتخاذ كافة الإجراءات لحل مشاكل المواطنين، حيث تم إنشاء مكتب متابعة بمكتب المحافظ من ضمن أعماله العمل على تلك المنظومة وتخصيص برامج واتساب لتلقى الشكاوى والعمل على حلها وتعيين مستشار إعلامي ومتحدث رسمي للمحافظة، وإنشاء عدة منظومات وتفعيل منظومة البوابة الإلكترونية.



وأشار إلى أن هذه الخدمات قد لاقت قبولًا وإستحسانًا لدى المواطنين، وذلك من خلال تزايد الشكاوى التي وصلت منذ 22 شهر سبتمبر حتى الآن إلى 2821 شكوى تم حل 2201، وجار العمل على حل باقي المشاكل، وذلك للقضاء على الروتين.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ البحيرة اليوم الإثنين للدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء والعميد أيمن جمال مدير متابعة الجهات الحكومية بالمنظومة وذلك لمتابعة منظومة شكاوى المواطنين بمحافظة البحيرة.



وتوجه اللواء المحافظ ومرافقوه لمكتبة مصر العامة، حيث تم عقد لقاء مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ومسئولي الشكاوى بمجالس المدن ، وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة.



ووجه المحافظ خلال لقائه برؤساء الوحدات المحلية بحُسن إستقبال المواطنين وتحويل شكواهم للمختصين مع سرعة البت فيها مع توفير الأجهزة اللازمة بكل الكيانات والتدريب اللازم للعاملين القائمين على ذلك ، مشيرا الى تطوير مستويات أداء مكاتب وإدارات خدمة المواطنين بالمحافظة بالمستويات التنفيذية المختلفة وإلى أهمية تنظيم مبادرة أحسن قرية وأحسن مدينة وتم رصد مكافآت مجزية لها ، بالإضافة الى تصعيد القيادات القائمين عليها .



وأعلن المحافظ عن تدعيم واستكمال معدات النظافة الجديدة لتفعيل منظومة النظافة والحفاظ على البيئة واستهداف كل البؤر والتجمعات القديمة كما سيتم تفعيل دور المشاركة المجتمعية ومساهمات المجتمع المدني فى هذا الشأن



فيما أشاد الدكتور طارق الرفاعي بأداء منظومة الشكاوى ودور مركز معلومات المحافظة فى تلقى الشكاوى والتعامل معها وأكد على ان نسبة ردود محافظة البحيرة على الشكاوى بلغت اكثر من 97 % وأكد على أن المنظومة مرآة تعكس مستوي الأداء وجودة الخدمات من خلال تحليل الشكاوي المسجلة علي المنظومة مشددا على أهمية تفعيل دورة العمل الإليكترونية بالمنظومة بدءًا من استقبال الشكوى حتى الرد عليها وحلها وأكد على أهمية التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكواهم بكل موضوعية وأوضح أن المنظومة يتم إدارتها من خلال شبكة إلكترونية مؤمنة تربط جميع الجهات الحكومية، وتضمن الحفاظ على سرية وخصوصية الشكوى وحماية البيانات وتأمينها



وأوضح الرفاعىً أنه كلما فتحنا قنوات التواصل مع المواطنين كلما حققنا الهدف من أجل خدمة ورضا المواطن ودعا إلى مزيد من التكامل وتدعيم المنظومة على كل المستويات حيث أن منظومة الشكاوى الموحدة تهدف إلى فتح قنوات اتصال بين الدولة والمواطنين فى كافة ربوع الدولة المصرية عندما تواجههم أية عقبات أو مشاكل وقت حصولهم على أي خدمة أو حق من الحقوق التي تكفلها الدولة والدستور والقانون للمصريين وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات رضا المواطنين، وتلبية احتياجاتهم وحل شكواهم في صورة سياسات وبرامج حكومية قابلة للتنفيذ.