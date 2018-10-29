إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بتسمم غذائي في البحيرة

أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بمنزلهم الكائن بقرية طيبة بدائرة مركز الدلنجات،
وتم نقل المصابين للمستشفى العام تحت تصرف النيابة .
تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغا من العميد خالد أبوالفضل، مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول أسرة مكونة من 5 أفراد مقيمة بقرية طيبة بدائرة المركز وهم كل من "جاب الله م ج" 58 سنة مزارع وزوجته "زاهيه ع ح " 56 سنة ربة منزل و"مرضى ج م" 28 سنة و"رشا م ح" 20 سنة والطفل "ادم م ج" يبلغ من العمر 18 شهرا لمستشفى الحميات مصابين بحالة تسمم وتم حجزهم ولا يمكن استجوابهم.
بالانتقال والفحص وسؤال شقيق الأول "معوض م ج" 44 سنة مقيم بذات العنوان قرر بتناولهم وجبة غذائية معدة منذ أمس بالمنزل، أعقبها شعورهم بآلام بالمعدة تم نقلهم على أثرها للمستشفى ولا يتهم أحدا. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وتم نقل المصابين للمستشفى العام تحت تصرف النيابة .
تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغا من العميد خالد أبوالفضل، مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول أسرة مكونة من 5 أفراد مقيمة بقرية طيبة بدائرة المركز وهم كل من "جاب الله م ج" 58 سنة مزارع وزوجته "زاهيه ع ح " 56 سنة ربة منزل و"مرضى ج م" 28 سنة و"رشا م ح" 20 سنة والطفل "ادم م ج" يبلغ من العمر 18 شهرا لمستشفى الحميات مصابين بحالة تسمم وتم حجزهم ولا يمكن استجوابهم.
بالانتقال والفحص وسؤال شقيق الأول "معوض م ج" 44 سنة مقيم بذات العنوان قرر بتناولهم وجبة غذائية معدة منذ أمس بالمنزل، أعقبها شعورهم بآلام بالمعدة تم نقلهم على أثرها للمستشفى ولا يتهم أحدا. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.