إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بتسمم غذائي في البحيرة

أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بمنزلهم الكائن بقرية طيبة بدائرة مركز الدلنجات،

وتم نقل المصابين للمستشفى العام تحت تصرف النيابة .



تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغا من العميد خالد أبوالفضل، مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول أسرة مكونة من 5 أفراد مقيمة بقرية طيبة بدائرة المركز وهم كل من "جاب الله م ج" 58 سنة مزارع وزوجته "زاهيه ع ح " 56 سنة ربة منزل و"مرضى ج م" 28 سنة و"رشا م ح" 20 سنة والطفل "ادم م ج" يبلغ من العمر 18 شهرا لمستشفى الحميات مصابين بحالة تسمم وتم حجزهم ولا يمكن استجوابهم.



بالانتقال والفحص ‏وسؤال شقيق الأول "معوض م ج" 44 سنة مقيم بذات العنوان قرر بتناولهم وجبة غذائية معدة منذ أمس بالمنزل، أعقبها شعورهم بآلام بالمعدة تم نقلهم على أثرها ‏للمستشفى ولا يتهم أحدا. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





