محمد حجازي: دول العالم تعترف بمحاربة مصر للإرهاب منفردة.. فيديو

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفيرنا الأسبق في برلين، إن ألمانيا تؤمن بمصر ومكانتها واستقرارها، موضحا أن مصر تعتبر رمانة الميزان كما عبرت المستشارة الألمانية ميركل.



وأضاف " حجازي " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن مصر لها دور في تسوية نزاعات المنطقة ومكافحة الإرهاب والقضاء على عناصره، مضيفا:" مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم ودول أوروبا، باعتراف ودعم كافة دول العالم".



وتابع:" مصر لها تجربة فريدة في ملف الهجرة غير الشرعية، مرتبطة بتعزيز الدور الأمني والعسكري وضبط الحدود وإصدار التشريعات للقضاء على الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التعاون مع دول الجوار وتبادل المعلومات مع الدول الأوروبية".