ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محمد حجازي: دول العالم تعترف بمحاربة مصر للإرهاب منفردة.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:21 م
محمد حجازي
محمد حجازي
هاني حسين
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفيرنا الأسبق في برلين، إن ألمانيا تؤمن بمصر ومكانتها واستقرارها، موضحا أن مصر تعتبر رمانة الميزان كما عبرت المستشارة الألمانية ميركل.

وأضاف " حجازي " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن مصر لها دور في تسوية نزاعات المنطقة ومكافحة الإرهاب والقضاء على عناصره، مضيفا:" مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم ودول أوروبا، باعتراف ودعم كافة دول العالم".

وتابع:" مصر لها تجربة فريدة في ملف الهجرة غير الشرعية، مرتبطة بتعزيز الدور الأمني والعسكري وضبط الحدود وإصدار التشريعات للقضاء على الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التعاون مع دول الجوار وتبادل المعلومات مع الدول الأوروبية".
loading...

ترشيحاتنا

الحكومة: زيادة أسعار الكهرباء أول يوليو المقبل

تفاصيل مثيرة في قصة الناجي الوحيد من حادث الطائرة الإندونيسية المنكوبة

هاشتاج تونس يتصدر تويتر مصر بعد التفجير الانتحارى فى الحبيب بورقيبة

ضربة جديدة لمخازن مافيا البطاطس بالمحافظات.. فيديو

مدرب الترجى التونسى يتوعد الأهلي قبل نهائى إفريقيا

خالد الغندور يكشف وجهة حسام حسن المقبلة

رئيس الوزراء يعد بتخفيض سعر البطاطس

رسميا.. استقالة حسام حسن من تدريب المصرى البورسعيدى

مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة سائحين من روسيا.. صور

أول رد فعل لـ لوبيتيجى بعد أنباء إقالته من تدريب ريال مدريد

محمد حجازي: دول العالم تعترف بمحاربة مصر للإرهاب منفردة.. فيديو

ناشطون يتداولون مشاهد من موقع التفجير الإرهابي في تونس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

ميرهان حسين تتقمص شخصية أنجيلينا جولي.. صور

تطوير الجبانة الفاطمية لإبراز الصورة الحضارية لأسوان ..صور

فيديو

أبو العينين: طريق الحرير يفتح آفاق الاستثمار لمصر.. وفرص أفريقيا واعدة.. فيديو
إبراهيم نصر يروي موقفا طريفا جمعه بالزعيم
محمد حجازي: دول العالم تعترف بمحاربة مصر للإرهاب منفردة.. فيديو
تصرف مفاجئ ومثير من نجم الكاميرا الخفية تجاه أبطال مسرح مصر
نجم الكاميرا الخفية يقلد محمد رضا ويرقص على الهواء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟