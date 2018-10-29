مدبولى لشباب الشرقية: سيأتي أحدكم بعدى ليتحمل المسئولية ويحمل الراية



وأضاف أن هذه المشاكل موجودة وكانت أكثر من ذلك، جهدنا معكم وتعبكم هو الذي سيدفع الوطن للأمام، لا تستسلموا لإحباط ويأس، الله هو العدل، لا يضيع أجر مجتهد، ولا تتعجلوا، ولا تتعجلوا، ولا تتعجلوا.



وقال: تخرجت وعندي 22 سنة، وتزوجت عندي 30 سنة، ببعض المساعدات من أهلي، واستغرق الأمر وقتًا لأشعر بتحسن الأوضاع، المشكلة أن تطلعاتنا كبيرة، والكل يبحث عن فرصة لتحقيق أهدافه، وذلك يستغرق وقتًا، ولابد أن نجتهد، ولا نترك الإحباط ينال منا، فالله عز وجل قال: خلقنا الإنسان في كبد، فسنظل نعمل ونتعب، مؤكدًا أن الفرص كبيرة، ولكن يجب أن نقبل التعب والعمل في مختلف الفرص المتاحة، وسنجد المردود..ولو قلنا نسيبها.. مين هيعمرها.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعدد من الشباب المنتظمين ضمن برنامج تدريبي لتنمية المهارات الحياتية وإدارة المشروعات الصغيرة، تنظمه وزارة الشباب والرياضة.ووجه رئيس الوزراء إلى الشباب كلمة، أشار فيها إلى نموذج العمالة الوافدة لمصر من بلدان عربية لمصر، لافتًا إلى أنهم واجهوا تحديات كبيرة، لكونهم مهجرين من بلادهم، وأحوالهم صعبة، وفقدوا كل أموالهم وممتلكاتهم في دولهم الأصلية، وجاءوا إلى بلد غير بلادهم.. بيته اتدمر، حياته، مدرسته، جامعته، كل هذا فقده، وجاء لبلد غريب عليه، ويعملون في أعمال بسيطة واستطاعوا تحقيق نجاحات فيها، وقٓبِل ان يشتغل في وظائف نحن كشباب البلد لا نقبلها ومستكبرين على العمل بها، وأصبح لدى هذا الوافد إعمالًا وتجارة خاصة به، داعيًا الشباب المصري الذي يتحدث عن إحباطات إلى التفكير في هذه النماذج وما يواجهونه من صعوبات، وأسباب نجاحهم هنا.وأشار رئيس الوزراء الى أن ما سبق يعكس حقيقة مهمة، وهي أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يكمن في داخلنا، فلدى شبابنا رغبة في العمل في الحكومة، دون المغامرة والتفكير في أمر جديد، ويعتبر عدم تحقق ذلك تقصيرًا من جانب الحكومة، بينما قد لا يرضى الشاب عن العمل في وظائف في مجالات معينة، دون أن ينتبه، إلى أن هناك شابا آخر جامعيا تخرج، وعمل في هذه الوظائف كبداية، وكانت لا تتناسب معه، واستطاع أن ينجح فيها، وربنا كرمه بعدها، وأصبح ناجحا، ونموذجا نراه ونشاهده.وقال رئيس الوزراء: "لازم نتعب في حياتنا في الأول، وستواجهنا إحباطات كثيرة جدًا في البداية، وده نمط الحياة وطبيعتها، ولكن الأهم إن لازم يكون عندي إصرار وإرادة، وألا استنكف العمل في أي مهنة طالما المجال الدقيق الذي تخرجت فيه لا أجد فيه فرصة حاليًا".وأكد مدبولي أن هناك مجالات في التعليم الفني والتكنولوجي يبحث عنها أصحاب المصانع للتعيين بـ 4 آلاف جنيه، ولا يجدون من يشغل هذه الوظائف، لأن خريجي الجامعة لا يقبلون، وفي نفس الوقت يقبلون العمل في الحكومة براتب ألف جنيه، وتابع: "أي منطق أن أظل مغلقًا تفكيري على هذه الثقافة"، مؤكدا أن طبيعة كل مرحلة وتحدياتها مختلفة،وقال: عندما تخرجت في الجامعة، كان كم التحديات أمامنا كشباب كبير، وفوق ما يمكن تخيله، فخلال فترة الثمانينيات، البلد لم يكن به بنية أساسية أو وظائف، ومع ذلك مررنا بمرحلة التحدي.وأكد رئيس الوزراء أن الشباب لابد أن يبدأ حياته بتحديات، ويقوم بمواجهتها، والأهم ألا نستسلم للإحباط والرغبة في الهجرة خارج الوطن، فهذه النغمة التي نسمعها غير مقبولة، مؤكدًا انه عقب تخرجه كانت ظروف البلد صعبة، وأسوأ بكثير، حيث كانت البلد تتعافى بعد الحرب، والمشاكل هائلة، والبنية الأساسية كانت سيئة، والخدمات كذلك.