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استجابة لـ صدى البلد: حي العمرانية يشن حملة نظافة واسعة بمنطقة المطبعة.. صور

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:45 م
صدى البلد
محمد الصاحى
شن حى العمرانية بمحافظة الجيزة، حملة نظافة واسعة بشارع المطبعة الممتد بين شارعي فيصل والهرم وجرى استكمال زراعة الجزيرة الوسطى ورصف وتركيب أعمدة الإنارة، استجابة لما نشر بـ «صدى البلد»، حول شكوى سكان منطقة المطبعة من تدهور مستوى النظافة بالمنطقة.

وكان موقع «صدى البلد» الإخباري، نشر شكوى سكان منطقة المطبعة بحي العمرانية من تدهور مستوى النظافة بالمنطقة، والنقص الكبير في أعمدة الإنارة.

وقال محمد عبدالله في رسالته لـ صدى البلد: المنطقة بتعاني من القمامة ومفيش حد بيهتم وغالبية الشوارع ظلمة ومفيهاش أعمدة إنارة.
استجابة لـ صدى البلد: حي العمرانية يشن حملة نظافة واسعة بمنطقة المطبعة.. صور
استجابة لـ صدى البلد: حي العمرانية يشن حملة نظافة واسعة بمنطقة المطبعة.. صور
استجابة لـ صدى البلد: حي العمرانية يشن حملة نظافة واسعة بمنطقة المطبعة.. صور
استجابة لـ صدى البلد: حي العمرانية يشن حملة نظافة واسعة بمنطقة المطبعة.. صور
استجابة لـ صدى البلد: حي العمرانية يشن حملة نظافة واسعة بمنطقة المطبعة.. صور
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