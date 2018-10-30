هل يجوز للزوج منع زوجته من التصدق من مالها الخاص

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن للزوجة ذمة مالية خاصة بها ويجوز لها أن تنفق من مالها في الصدقات وعلى بيتها إذا رغبت في ذلك ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من التصدق من مالها الخاص ، وكذلك الزوج له ذمة مالية مستقلة به لا يجوز للزوجة أن تتدخل فيها ، مشيرة إلى أن الزوجة لو أنفقت على زوجها من مالها الخاص هو من باب الصدقة لها ، والزوج ليس له الاعتراض على إنفاق زوجته من ذمتها المالية في الصدقة أو غيره من الأمور والمتطلبات الحياتية.



وأوضحت عمارة في فتوى لها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصح بأن الزوجة تتصدق وتنفق على بيتها من مالها الخاص إذا كان الأمر يحتاج لذلك ، مؤكدة أن الزوجة لو كانت أكثر دخلًا من زوجها فيجوز لها أن تساعد زوجها في الإنفاق على بيتها وأمور الحياة ورعاية الأولاد بالرضى و بالموافقة بينهما.