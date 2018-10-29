عمرها 30 سنة وخريجة تجارة إنجليش.. من هي الشابة منى قبلة منفذة تفجير تونس ؟

ذعر وهلع لم تشهده العاصمة تونس منذ سنوات مضت، إثر تفجير إرهابي نفذته شابة تونسية بشارع الحبيب بورقيبة أشهر شوارع العاصمة التونسية.
المعلومات الأولية عن منى قبلة منفذة الهجوم الانتحاري، أدلت بها الشرطة التونسية إذ أوضحت أن مني قبلة، تبلغ من العمر 30 سنة.
وتنحدر قبلة وهي عزباء عاطلة عن العمل، من بلدة زردة التابعة لمدينة سيدي علوان الواقعة في محافظة المهدية الساحلية وسط شرق تونس، وهي غير معروفة لدى الأجهزة الأمنية.
التفجير الذي نفذته بحزام ناسف أسفر عن إصابة 8 أمنيين، ومواطن، في حصيلة أولية.
المعلومات الأولية عن منى قبلة منفذة الهجوم الانتحاري، أدلت بها الشرطة التونسية إذ أوضحت أن مني قبلة، تبلغ من العمر 30 سنة.
وتنحدر قبلة وهي عزباء عاطلة عن العمل، من بلدة زردة التابعة لمدينة سيدي علوان الواقعة في محافظة المهدية الساحلية وسط شرق تونس، وهي غير معروفة لدى الأجهزة الأمنية.
التفجير الذي نفذته بحزام ناسف أسفر عن إصابة 8 أمنيين، ومواطن، في حصيلة أولية.
وبيّنت أنّ منفّذة العملية متخرجة منذ 4 سنوات ومتحصلة على الإجازة في ''إنجليزية الأعمال - تجارة إنجليش'' وهي عاطلة عن العمل وتقوم أحيانا برعي الأغنام، ووالدها مقعد ووالدتها لا تعمل.
وروى جيران الانتحارية أنّ منفّذة العملية لم تغادر منطقة ''زردة''
منذ عام ونصف قبل أن تقوم بمغادرة منزلها في اتجاه المهدية ومن ثم إلى العاصمة يوم
السبت الماضي دون علم أهلها، ما يرجّح استقطابها من طرف جماعات إرهابية عن بعد وعن
طريق الإنترنت.
كما عبّر الجيران عن صدمتهم لأنّها لم تظهر عليها أي علامات تشدّد، عدا أنّها كانت في المدة الأخيرة ترفض حضور أي مناسبات وأفراح .