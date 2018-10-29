عمرها 30 سنة وخريجة تجارة إنجليش.. من هي الشابة منى قبلة منفذة تفجير تونس ؟

ذعر وهلع لم تشهده العاصمة تونس منذ سنوات مضت، إثر تفجير إرهابي نفذته شابة تونسية بشارع الحبيب بورقيبة أشهر شوارع العاصمة التونسية .



المعلومات الأولية عن منى قبلة منفذة الهجوم الانتحاري، أدلت بها الشرطة التونسية إذ أوضحت أن مني قبلة، تبلغ من العمر 30 سنة .



وتنحدر قبلة وهي عزباء عاطلة عن العمل، من بلدة زردة التابعة لمدينة سيدي علوان الواقعة في محافظة المهدية الساحلية وسط شرق تونس، وهي غير معروفة لدى الأجهزة الأمنية .



التفجير الذي نفذته بحزام ناسف أسفر عن إصابة 8 أمنيين، ومواطن، في حصيلة أولية .

وتوصلت صحيفة راصد التونسية لمعلومات إضافية عن الفتاة الإنتحارية من خلال الحديث مع جيرانها، حيث أكدت أن الوحدات الأمنية قامت بـ اقتياد كل عائلة الانتحارية منى قبلة التي تقطن في منطقة ''زردة '' في سيدي علوان من ولاية المهدية للتحقيق معهم لدى فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، كما تم حجز كل أغراضها من وثائق وتجهيزات إلكترونية .



وبيّنت أنّ منفّذة العملية متخرجة منذ 4 سنوات ومتحصلة على الإجازة في ''إنجليزية الأعمال - تجارة إنجليش'' وهي عاطلة عن العمل وتقوم أحيانا برعي الأغنام، ووالدها مقعد ووالدتها لا تعمل .