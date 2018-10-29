إبراهيم نصر يروي موقفا طريفا جمعه بالزعيم

قال الفنان الكوميدي إبراهيم نصر، صاحب برنامج "الكاميرا الخفية"، إن جميع الفنانين الذين كانوا يعملون معه كانوا يطلبون منه تقليدهم، مضيفا: "الجميع كان سعيد بى فى بداية التمثيل".



وأضاف نصر، خلال حواره ببرنامج "الحل ايه" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامى وائل عوني، ومروة سالم، أن جميع الأعمال التي قام بتجسيدها مؤثرة فيه، وكشف أنه لم يقدم أي عمل إلا عن اقتناع وحب.



وأشار إلى مشاركته بفيلم شمس الزناتى، مؤكدا أنه كان بمثابة عمل كبير، موضحا أن معظم تصوير الفيلم كان فى الصحراء.



وتحدث عن الفنان الكبير عادل إمام واصفا إياه بالشخصية اللطيفة والطيبة، وحكى عن موقف طريف جمعه بالزعيم أثناء تصوير فيلم شمس الزناتى قائلا: "لما كنت لابس الجزمة لفترة طويلة وخلعتها من رجلى وطلعت ريحة قالى اقفل يا جعيدي".