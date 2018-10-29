رئيس جهاز حماية المنافسة: نعمل على حماية العرض والطلب.. لسنا ضد الاندماج ولم نتلق ردا من أوبر وكريم.. قضية الزى المدرسى تتصدر جدول أعمال الجهاز.. وتشكيل لجنة لبحث أزمة ارتفاع أسعار البطاطس

الدكتور أمير نبيل

رئيس جهاز حماية المنافسة:



الجهاز دوره حماية العرض والطلب

لسنا ضد الاندماج ولم نتلق ردا من أوبر وكريم

قضية الزى المدرسى تتصدر جدول أعمال الجهاز

تشكيل لجنة لبحث أزمة ارتفاع أسعار البطاطس

ارتفاع الأسعار أبرز سلبيات الممارسات الاحتكارية

استعرض جهاز حماية المنافسة الاستراتيجيات الجديدة التي وضعها الجهاز، والخطط المستقبلية التي يعتمد عليها الجهاز خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن إطار الجهود التي يقدمها الجهاز لمنع الممارسات الاحتكارية في الأسواق.أكد أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز يمارس مهامه من منطلق حماية المصلحة الوطنية والحفاظ على حرية المنافسة بما يضمن حرية العرض والطلب وهو ما يصب فى مصلحة المواطن وإحداث التوازن المطلوب فى السوق.وقال نبيل فى أول مؤتمر صحفى بعد تعيينه رئيسا لجهاز حماية المنافسة إن المستهلك فى تعريف الجهاز يختلف عن الموجود لدى جهاز حماية المستهلك، فلدينا المستهلك هو السائق والراكب كما فى حالة أوبر وكريم ولكن لدي جهاز حماية المستهلك هو المواطن.وأشار نبيل إلى أن قانون حماية المنافسة يحمى ويضمن الوصول إلى مصادر الإنتاج، لافتا إلى وجود علاقة وطيدة بين المنافسة والسوق الحر؛حيث يعتمد اقتصاد السوق الحر على حرية دخول وخروج الأشخاص والشركات للسوق وتحدد فيه الأسعار طبقا لقوى العرض والطلب الخاصة بكل سلعة أو خدمة وهو الأمر الذى يعزز المنافسة فى السوق ويؤدى إلى زيادة الابتكار وتطوير السلع والخدمات من قبل الشركات مما يعود بالنفع على المستهلك من ناحية الجودة والأسعار.وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز ليس ضد محاولات الاندماج الهادفة .. مشيرا إلى أن الحديث عن أوبر وكريم يأتى فى سياق أن هناك أمورا بديهية ومخاطر قد تنتج عن هذا الاندماج.وأضاف أنه وفقا للقانون يقوم الجهاز بإتخاذ كافة الإجراءات لحماية المنافسة ..مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة للتوعية بالقانون هو إنفاذ القانون.وأشار نبيل إلى أن إخطار أوبر وكريم بمخاطر الإندماج يعد مثالا واضحا على حماية المنافسة والحفاظ على الخدمة المقدمة للمواطن وأوضح أن الجهاز لم يتلق اى رد من الشركتين حتى الآن.وأكد أن قضية الزى المدرسى تتصدر جدول أعمال الجهاز وتحظى بمتابعة لمنع حدوث احتكار.وأشار إلى أنه ينتظر من كافة الجهات المعنية متابعة الأحكام التى تصدر لصالحه فى مقدمتها الحكم الصادر ضد قناة بى ان سبورت بتغريمه 800 مليون جنيه.ورفض الإفصاح عن القضايا التى يقوم الجهاز بمتابعتها أو عددها، وكذا ادخال تعديلات على القانون الحالى.وأعلن، تشكيل لجنة، لدراسة سوق البطاطس وأبعاد الأزمة الناتجة عن زيادة الأسعار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.وأضاف، أن الجهاز لم يتلق أي شكوى رسمية من الجهات المعنية بشأن الأزمة من أطراف المشكلة، مشيرا إلى أن اللجنة الحالية تضم فريق عمل يتولى دراسة جميع أبعاد المشكلة تمهيدا لإصدار تقرير نهائي.وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة، أن أبرز الآثار السلبية التى تترتب على الممارسات الاحتكارية تتمثل في ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض في السوق من السلع والخدمات، وانخفاض جودة المنتجات وتقييد الرغبة والقدرة على الابتكار.وأوضح أنه لا خلاف على أن زيادة الأسعار قد تكون نتيجة لممارسات احتكارية، غير أنه ليس كل زيادة فى الأسعار تكون نتيجة عن هذه الممارسات الاحتكارية وإنما قد تكون الزيادة نتيجة عدة أسباب منها ارتفاع التكلفة لدى المصانع أو بسبب الزيادة فى الطلب من قبل المستهلك بما يفوق العرض المتاح فى السوق.ولفت إلى أنه من بين الأسباب أيضا قد يكون طبيعة السوق غير تنافسية بسبب قرارات حكومية من شأنها تشويه العملية التنافسية فى ذات السوق.