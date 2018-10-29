الونش لـ النقاز: عيد ميلاد سعيد يا صديقي

وجه محمود حمدي الونش نجم فريق الزمالك التهنئة للزميله حمدي النقاز بمناسبة عيد ميلاده الذي احتفل به لاعبو الفريق بعد الانتهاء من تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعة البيضاء .



وكتب الونش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "عيد ميلاد سعيد صديقي"



ويستعد الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق وادي دجلة المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب السلام في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.





