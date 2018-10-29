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ديني

رد مستشار المفتي على شخص نسي ما نذر به

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:46 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الإنسان رفع عنه الخطأ والنسيان أي "أننا لم نكلف بما نسينا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم".

وأضاف خلال إجابته عن فتوى وردت إلى موقع دار الإفتاء المصرية لشخص يقول: نذرت أكثر من مرة لله عز وجل أن أقوم بأعمال بر وخير، ولكن نسيت. فماذا أفعل؟ قائلا: "عليك أن تأخذ بالعدد الأقل فإذا كنت تشك بأنك نذرت مرتين أو ثلاث فخذ بالأقل أو ما يغلب على ظنك وذلك لأنك نسيت والنسيان لا يقع إثمه على الإنسان.

وتابع: أما إذا نسي الشخص تفاصيل ما نذر به فهنا مثله مثل الذي لا يستطيع الوفاء بالنذر فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يستطع فصيام 3 أيام .
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