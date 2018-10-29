رئيس مركز ملوي بالمنيا يؤكد حل مشكلات الصرف الصحي قريبا

اطمأن العميد فادي وديع رئيس مركز ملوى بالمنيا، على نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات القومية والخاص بتوصيل الغاز الطبيعي إلى شوارع المدينة بداية من شارع أحمد حمدى شرق الى شارع 25 وشارع المجيدى بحرى إلى 26 يوليو.



كما تفقد رئيس المركز أعمال توصيل الصرف الصحي في جنوب المدينة، واستمع إلى شكاوى أهالى منطقة حى جنوب بدرب غانم والخاصة بعدم توصيل الصرف الصحي لهم ، مؤكدا وضع الحلول لمشكلاتهم قريبا.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بالمتابعة والاطمئنان على سير العمل للمشروعات وإعطاء دفعة للعمل بها، ومتابعة أعمال النظافة بصفة دورية والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بهم واستقبال شكواهم مع سرعة حلها والمعاملة الجيدة لهم والتأكد من عدم السماح باستغلال أي مواطن من قبل أي جهة.