التعليم: حفل لتوزيع جوائز مسابقة فني مبتكر .. الاربعاء

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأربعاء القادم، حفل توزيع جوائز مسابقة 'فني مبتكر' لريادة الأعمال والابتكار.



يأتي هذا الحفل بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى إطار مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات.



جدير بالذكر، أن مسابقة "فني مبتكر" تعتبر الأولى والوحيدة حاليًا في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا المخصصة لريادة الأعمال فى مدارس التعليم الفني، والتى تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار في مدارس التعليم الفني، وتشجيع طلاب التعليم الفني على أن يكونوا روادًا للأعمال.



وتمثل المسابقة من خلال نسختها الأولى أحد الآليات الداعمة لتكوين كوادر شبابية قادرة علي انتاج أفكار مبتكرة وتحويلها لمشروعات ناجحة ومؤثرة في المجتمع وسوق العمل، بما يساعد في نمو الاقتصاد المصري.