ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التعليم: حفل لتوزيع جوائز مسابقة فني مبتكر .. الاربعاء

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:41 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأربعاء القادم، حفل توزيع جوائز مسابقة 'فني مبتكر' لريادة الأعمال والابتكار.

يأتي هذا الحفل بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى إطار مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات.

جدير بالذكر، أن مسابقة "فني مبتكر" تعتبر الأولى والوحيدة حاليًا في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا المخصصة لريادة الأعمال فى مدارس التعليم الفني، والتى تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار في مدارس التعليم الفني، وتشجيع طلاب التعليم الفني على أن يكونوا روادًا للأعمال.

وتمثل المسابقة من خلال نسختها الأولى أحد الآليات الداعمة لتكوين كوادر شبابية قادرة علي انتاج أفكار مبتكرة وتحويلها لمشروعات ناجحة ومؤثرة في المجتمع وسوق العمل، بما يساعد في نمو الاقتصاد المصري.
loading...

ترشيحاتنا

السفارة القطرية تختطف صحفيين من سوازيلاند

ننشر كواليس استقالة حسام حسن من تدريب المصرى البورسعيدى

مدرب ريال مدريد الجديد يغادر القاهرة إلى لندن عقب مكالمة رئيس النادى

تفاصيل مثيرة في قصة الناجي الوحيد من حادث الطائرة الإندونيسية المنكوبة

سر رفض الكاف الإعلان عن حكام نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجي

امرأة تفجر نفسها وسط العاصمة التونسية

مدرب الترجى التونسى يتوعد الأهلي قبل نهائى إفريقيا

ننشر أماكن تمركز السيارات المتنقلة لحملة خضار بلدنا

شاهد.. لقطات مصورة للحظة تفجير بالعاصمة تونس

5 نصائح لارتداء الكعب العالي بدون ألم

السعودية تعرض منصبا كبيرا على مسئول أمريكي متقاعد

الحكومة: زيادة أسعار الكهرباء أول يوليو المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

ميرهان حسين تتقمص شخصية أنجيلينا جولي.. صور

تطوير الجبانة الفاطمية لإبراز الصورة الحضارية لأسوان ..صور

فيديو

أبو العينين: طريق الحرير يفتح آفاق الاستثمار لمصر.. وفرص أفريقيا واعدة.. فيديو
إبراهيم نصر يروي موقفا طريفا جمعه بالزعيم
محمد حجازي: دول العالم تعترف بمحاربة مصر للإرهاب منفردة.. فيديو
تصرف مفاجئ ومثير من نجم الكاميرا الخفية تجاه أبطال مسرح مصر
نجم الكاميرا الخفية يقلد محمد رضا ويرقص على الهواء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟