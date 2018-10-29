محلية النواب تفتح ملف المواقف من جديد بحضور شعراوي

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى ـ رئيس اللجنة، اجتماعين غدا الثلاثاء، بشأن متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة عن بعض الموضوعات التي أحيلت إليها خلال دور الانعقاد العادي الثالث.



وأوضحت اللجنة، فى جدول أعمال الاجتماع، إنهاء التوصيات التى تتابع تنفيذها وتتعلق بطلب الإحاطة المقدم من النواب عبدالعزيز الصفتي، بدوي النويشي، سمير رشاد أبو طالب، عصام خلاف، محمود بدر، بشأن المحاضر التي تم تحريرها لأصحاب سيارات النقل الثقيل في معظم المحافظات وخاصة محافظة القاهرة من قبل إدارة المحاجر بها، وما يترتب عليها من أحكام بالسجن على بعضهم، على الرغم من سداد هذه السيارات جميع الرسوم التي تفرض عليها فضلًا عن عدم قيام مشروع المحاجر التابع لمحافظة المنيا بتحصيل قيمة المخالفات المستحقة على أصحاب المحاجر، وطلبى الإحاطة المقدمين من النائب رضا البلتاجي، بشأن عدم تنفيذ الأحياء لقرارات الإزالة للمباني المخالفة وبخاصة مدينة حلوان لما تمثله من خطورة داهمة على حياة المواطنين، وبشأن تنظيم المرور في شوارع حلوان الرئيسية وجعل سير السيارات في اتجاه واحد مع منع الانتظار نهائيا بشارع منصور لتسهيل حركة سيارات النقل العام.



كما تتابع اللجنة تنفيذ التوصيات بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد أبو علم، بشأن توقف العمل بكوبري أبو تيج – ساحل سليم على النيل بمحافظة أسيوط، وطلب الإحاطة بشأن توقف العديد من الأعمال بحي العمرانية محافظة الجيزة لحين الانتهاء من مشروع محور الملك عبد الله، وكذلك طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، الأول بشأن وجود قطعة أرض فضاء محاطة بسور بجوار محطة السكة الحديد بمدينة سمنود غير مستغلة وتحولت إلى مقلب قمامة ويستغلها البلطجية ومن الممكن استغلالها في إنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين بدلًا من انتشارهم بالشوارع الرئيسية الأمر الذي أدى إلى الازدحام المروري المستمر، والثاني: بشأن مصرف البدراوي الواقع بين قرية الناصرية ومدينة سمنود حيث يصرف مخلفات المنازل والأراضي الزراعية في نهر النيل فرع دمياط، مما يؤثر سلبا على محطات مياه الشرب المقامة على هذا الفرع مما يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، والثالث: بشأن سرعة تطوير المحطة الرئيسية لمياه الشرب بمدينة سمنود وتزويدها بوحدة رئيسية (4)كومباكت للمساهمة في حل مشكلة انقطاع المياه المستمر وتنقيتها، والرابع: بشأن انقطاع المياه المستمر عن قرى مركز سمنود وخاصة قرية ميت عساس وقرية كفر حسان لأكثر من ثلاثة أشهر وعدم وصولها إلى الأدوار العليا، فضلًا عن وجود شوائب بها نتيجة تهالك شبكة المياه والتي لم يتم تغييرها منذ عام 1990 وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني بشأن توقف مشروع أرض الحرفيين بمحافظة الجيزة.



ويتناول الاجتماع الثانى غدا الثلاثاء، عرض رؤية وركائز وزارة التنمية المحلية لتحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات، لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشوائية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية.



بينما تعقد اللجنة اجتماعا بعد غد، الأربعاء، لعرض ومناقشة الرؤية التنموية لمحافظ السويس والجهاز التنفيذي للمحافظة في ضوء التعامل مع الملفات الآتية: (المخططات الإستراتيجية والتفصيلية، ومجهودات إعادة النسق الحضاري – المشروعات القومية – المشروعات والتحديات والملفات العاجلة – المشروعات المتعثرة والتي لم تكتمل– الخدمات اليومية للمواطن مثل جمع القمامة والنظافة، ملف الصرف الصحي، ملف صيانة وحماية وإنارة الطرق، الخدمات المرورية، الأسواق العشوائية، ملف إعلانات الطرق الداخلية – ملف المواقف الرسمية والعشوائية)، على أن يكون العرض مقرونًا بإفادة اللجنة بحصر فني ومالي وزمني للموضوعات المدرجة.

