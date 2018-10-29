رئيس مصلحة الضرائب يكشف لـ صدى البلد تفاصيل إصدار ضريبة الفاتورة الإلكترونية.. الإدريسي: فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية توجه عالمي.. الشرقاوي: تسهم فى زيادة إيرادات الدولة

رئيس مصلحة الضرائب يكشف تفاصيل إصدار ضريبة الفاتورة الإلكترونية

الإدريسي: فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية توجه عالمي

نور الشرقاوي: الضرائب على التجارة الإلكترونية تسهم فى زيادة إيرادات الدولة

تتجه الحكومة المصرية نحو تفعيل الفاتورة الإلكترونية في محاولة لإحكام السيطرة على حجم التجار الإلكترونية والتي باتت تحتل نصيبا كبيرا من السوق في مصر.أعلن عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن وجود إجراءات لدي المصلحة لتفعيل الفاتورة الإلكترونية المميكنة، مؤكدا أن تلك الآلية ضمن إجراءات وزارة المالية لحصر المجتمع الضريبي والقضاء علي ظاهرة التهرب.وكشف رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، عن أن تلك الإجراءات تسعى لإحكام الرقابة علي التجار الرئيسيين وقطاع التجزئة ومعرفة حجم التعاملات الحقيقية بالسوق.وأوضح " سامي" أن المصلحة وقعت بروتوكولا للحصول علي منحة من الحكومة اليابانية في يوليو الماضي بقيمة بلغت 15.5 مليون جنيه لإجراء عمليات الميكنة منظومة الضريبة علي القيمة المضافة، موضحا أن البروتوكول يتضمن معرفة حجم تعاملات السوق وتفعيل الفاتورة الإلكترونية على تلك الضريبة.وقال "سامي" إن الاتفاق يسعي لإحكام السيطرة على السوق من خلال إضافة أجهزة بالمولات والمتاجر الكبرى والسوبر ماركت لإصدار الفاتورة الإلكترونية وربطها بنظام دقيق مع المصلحة لمعرفة ما يدفعه المستهلك للتاجر" الممول" لمعرفة حجم تعاملاته وإحكام الرقابة علي عمليات البيع والشراء و تقدير الحصيلة الضريبية بصورة سليمة ومحاصرة أي عمليات للتهرب الضريبي وتجفيف منابعها.وذكر "سامي" أن المصلحة تعاقدت مع شركة أرنست يانج، أحد المكاتب الاستشارية الدولية للاتفاق على شكل الفاتورة الإلكترونية وتطبيقاتها، مؤكدا أن ذلك الملف سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة بصورة متسارعة.قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن اعتزام وزارة المالية إعداد مشروع قانون خاص بالضرائب على التجارة الإلكترونيةتطور ممتاز، فى ظل تنامى حجم التجارة العالمية التى تخطت الـ ٣ تريليونات دولار.وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"صــدى البـــلـد"، أن إعداد هذا القانون سيساهم في زيادة حجم الإيرادات الضريبية والمساهمة فى تقليل عجز الموازنة العامة وتخفيض مستويات الدين العام.وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية أصبح توجها عالميا فى عديد من الدول الأوروبية.وقالت نور الشرقاوي الخبيرة الاقتصادية، إن إعداد مشروع قانون خاص بالضرائب على التجارة الإلكترونية يسهم فى زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية خاصة وأن الضرائب تمثل أكبر إيراد في الموازنة المصرية حيث تمثل ما يقرب من 78% من الإيرادات في الموازنة العامة للدولة.وأضافت الشرقاوي في تصريحات لـ"صـدى البــلـد"، أن إعداد هذا القانون يأتي في إطار سعي الدولة إلى زيادة الإيرادات الضريبية وجعلها منظومة واحدة، بهدف تيسير الإجراءات وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.وأشارت إلى أن التجارة الإلكترونية تحتوي على معاملات وصفقات تجارية كبيرة ومتنوعة وعلى نطاق محلي وإقليمي وعالمي فهي تعد مصدرا مهما لابد من تقنينه وضمه إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.وكان محمد معيط وزير المالية قد صرح بأنه يجري صياغة مشروع قانون خاص للتجارة الإلكترونية خلال الفصل التشريعي الحالي، في ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تسهم بنصيبها العادل فى الإيرادات الضريبية.