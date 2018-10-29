تصرف مفاجئ ومثير من نجم الكاميرا الخفية تجاه أبطال مسرح مصر

قال الفنان الكوميدى إبراهيم نصر صاحب برنامج « الكاميرا الخفية» إن هناك مجموعة كبيرة من المخرجين والممثلين المصريين فى هذه الفترة أكثر من جيدين، موضحا أن الفنان المصري خلاق بطبعه.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحل ايه" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامى وائل عوني، ومروة سالم أن مستقبل الكوميديا فى مصر جيد ومبشر.



وأشار إلى أن مسرح مصر فى الفترة الأخيرة أخرج حوالى 15 فنانا كوميديا وأصبحوا الآن أبطالا لأفلام كبيرة، وقام إبراهيم نصر فى لقطة مفاجئة بالتصفيق للفنان أشرف عبد الباقى وجميع الفنانين بمسرح مصر .



وكشف إبراهيم نصر، أن أشرف عبد الباقى تحمل المسئولية الكاملة عن جميع الفريق بمسرح مصر وأكد أنه واجه انتقادات كثيرة ورغم ذلك وصل للهدف و هو النجاح.