الأزهر يدين تفجير امرأة نفسها وسط العاصمة التونسية

يدين الأزهر الشريف بشدة، الهجوم الإرهابي الذي نفذته انتحارية وسط العاصمة التونسية، اليوم الاثنين، ما أوقع عددًا من الجرحى.



ويؤكد الأزهر الشريف أن مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية تجردوا من أبسط معاني الإنسانية، وأن على المجتمع الدولي التصدي لذلك الإرهاب اللعين الذي يمثل خطرًا على العالم كله، والعمل بإرادة جادة للقضاء على أسبابه ومقوماته ومصادر تمويله.



ويعرب الأزهر الشريف عن تضامنه الكامل مع تونس الشقيقة في مواجهة تلك الأعمال الإجرامية، داعيا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.