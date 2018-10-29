أول تعليق رسمي من إيران حول هجوم المعبد اليهودي في بنسلفانيا

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على الهجوم الذي استهدف معبدا يهوديا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بقوله: " ندين الديماجوجية المسلحة".



وقال ظريف في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، "إن التطرف والإرهاب لا يعرف أي عرق أو دين، ويجب إدانته في جميع الحالات، العالم يستحق أفضل من أن يعيش مع الديماجوجية المسلحة، قلوبنا ودعاؤنا لضحايا الهجوم الإرهابي على كنيس بيتسبرج وأحبائهم".



كان مواطن أمريكي يدعى روبرت باورز 46 عاما، هاجم معبد "شجرة الحياة"، وأطلق النيران أثناء تأدية صلوات السبت، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا، وإصابة 6 آخرين.

