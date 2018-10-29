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أخبار العالم

طرد شرطي فرنسي من وظيفته بسبب زيارته مواقع إسلامية على الإنترنت

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رحيم يسري
أعفت الشرطة الفرنسية، أحد موظفي مصلحة حراسة الشخصيات، وذلك بحجة أنه يحمل أفكارا متطرفة، لا تتناسب مع طبيعة مهامه، وذلك بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وذكرت الصحيفة أن الشرطي كان يتولى حتى نهاية سبتمبر الماضي، حراسة مدير تحرير صحيفة "شارلي ابدو" التي تعرضت لهجوم في 2015 تبناه تنظيم القاعدة، كما عمل حارسا للشيخ حسن شلغومي، إمام مسجد النور بمدينة درانسي.

وأضافت أن الشرطي المسلم كان يزور مواقع إسلامية باستمرار، ويقول زملائه إنه لديه تصرفات مقلقة لا تتوافق مع طبيعة مهام عمله كشرطي في حراسة الشخصيات.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد التحقيقات التي قامت بها إدارة الأمن الداخلي فضلت السلطات إعفائه من منصبه بناء على طلب من رئيسه.
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