مسئول إسرائيلي: نفذنا هجمات في سوريا بعد إسقاط الطائرة الروسية

كشف مسئول إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم ، أن بلاده شنت هجمات في سوريا عقب إسقاط طائرة استطلاع روسية بطريق الخطأ الشهر الماضي.



وقال المسئول الإسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "قوات الدفاع الإسرائيلية نفذت هجمات في سوريا، بما في ذلك بعد إسقاط الطائرة الروسية والتنسيق العسكري مع الروس مستمر كما كان عليه في السابق".



وأسقطت نيران سورية مضادة للطائرات الطائرة الروسية في 17 من سبتمبر، بعدما هاجمت طائرات إسرائيلية ما يشتبه بكونها شحنة أسلحة إيرانية إلى سوريا. وسبب الحادث خلافا دبلوماسيا بين إسرائيل وموسكو التي حملت إسرائيل المسئولية عن الواقعة.