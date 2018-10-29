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تعليم

الحبيب الجفري من المنوفية: العالم مليء بالمآسي الإنسانية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:47 م
صدى البلد
مروة فاضل
قال الحبيب علي الجفري، إن العالم مليء بالمآسي الإنسانية الكبيرة، كالسباق نحو السلطة والصراع السياسي، فنحن بحاجة إلى حالة صدق مع النفس ويعرف كل واحد منا مهمته، فالقضية ليست أن يتكلم أو يصمت، ولكن القضية هي ما الذي عليه أن يفعل؟ وهل يستشعر الطالب أن لديه مهمة تجاة الإنسانية وإلى أي مدى نشعر بآدمياتنا، فلكل منا هوية تتعلق بالجنس والدين والوطن واللغة والتخصص.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى نظمته كلية الحاسبات والمعلومات تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور عربي كشك عميد الكلية والدكتور أسامة عبد الرؤوف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ناشد الجفرة الشباب، أنه يجب أن يضيفوا إلى أنفسهم علما فالعلم ليس شهادة، وهذا يترتب عليه منهجه في الحياة، ويجب أن يفكر الشباب بمنطق آخر وقت التعلم فالعلم النافع للتقرب لله، وعندما ندرس نعيش لحظة قدسية استشعر بها قربك إلى الله كالصلاة، وهذا يشمل كل علم الدنيا.

كما تحدث عن الصلاة وأن هناك فرقا بين من يصلي خوفا من الله ومن النار وهناك خطوات لتملك الجنة في الدنيا والآخرة، وأولها التوبة ويليها الندم والعزم على عدم العودة، وتعلم شئ يفيدك في حياتك، وصحبه صالحة، وورد قرآنى واستغفار وصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم يوميا.

وأشار إلى الحب واجب قلبي لأن الإنسان إذا لم يحب لا يكون إنسانا، فالحب هو شعور ووجدان، ولكننا اليوم نظلم الحب ونحقره لأنهم يتلاعبون به والتلاعب بالدين.

وفى ختام اللقاء المفتوح.. أهدى الدكتور عادل مبارك درع الجامعة لفضيلة الشيخ على الجفرى تقديرا لمشاركته الفعالة والبناءة فى اللقاء الطلابى.
الحبيب الجفري من المنوفية: العالم مليء بالمآسي الإنسانية
الحبيب الجفري من المنوفية: العالم مليء بالمآسي الإنسانية
الحبيب الجفري من المنوفية: العالم مليء بالمآسي الإنسانية
الحبيب الجفري من المنوفية: العالم مليء بالمآسي الإنسانية
الحبيب الجفري من المنوفية: العالم مليء بالمآسي الإنسانية
الحبيب الجفري من المنوفية: العالم مليء بالمآسي الإنسانية
الحبيب الجفري من المنوفية: العالم مليء بالمآسي الإنسانية
الحبيب الجفري من المنوفية: العالم مليء بالمآسي الإنسانية
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