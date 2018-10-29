هاشتاج تونس يتصدر تويتر مصر بعد التفجير الانتحارى فى الحبيب بورقيبة

تصدر هاشتاج #تونس جمهورية مصر العربية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تزامنا مع التفجيرات التى ضربت تونس.



وأعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين إصابة 9 أشخاص في تفجير انتحاري وسط العاصمة التونسية.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس العميد وليد حكيمة -وفقا لقناة (فرانس 24) الإخبارية- أن امرأة في الثلاثين من العمر تدعى "منى" نفذت تفجيرا انتحاريا وسط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، ما أدى إلى إصابة 8 رجال أمن ومدني واحد بجروح على الأقل كحصيلة أولية.



وحسب المعلومات الأولية من موقع الهجوم، فإن العملية الانتحارية تزامنت مع وقفة احتجاجية نظمتها مجموعة من النساء أمام المسرح البلدي، على خلفية إطلاق سراح أربعة أعوان جمارك متهمين بمقتل شاب خلال مداهمة مستودع للبضائع المهربة.