الديهي: السيسي ينادي دائما بضرورة رفع الظلم التاريخي عن أفريقيا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القارة الأفريقية تعرضت لظلم كبير من قِبل الدول العظمي التي قامت باحتلال عدد كبير من الدول الأفريقية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما ينادي بضرورة رفع الظلم التاريخي عن القارة الأفريقية.



وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المٌذاع عبر فضائية "تن"، أن دول أوروبا وصلت إلي التقدم بعد أن أجرمت و استعرضت عضلاتها الإجرامية في القارة الإفريقية.



وأشار إلي أن مد ألمانيا ودول أوروبا أجمع يدها إلي القارة الإفريقية عبر مصر التي تقود الاتحاد الإفريقي سيكون متفقا مع ما تنادي به مصر، والذي يتمثل في رفع الظلم التاريخي عن القارة السمراء.

