تمرير عرض أفلام مخالفة للوائح المهرجان القومى للسينما

يقدم المهرجان القومى للسينما فرصة كبيرة لشباب المبدعين بعرض أفلامهم القصيرة والتسجيلية فى عدد من المحافظات والتى ارتفع عددها خلال الدورة 22 ليصل إلى الرقم 10 موزعة جغرافيا على مختلف أنحاء الجمهورية.



المهرجان برغم أن لائحته فيما يخص الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والتحريك تنص على بند صريح وهو أن يكون الفيلم قد تم إنتاجه في العام السابق لعام المهرجان ( من يناير حتى ديسمبر)، ولا يشترط أن يكون قد تم عرضه عرضًا عامًا، إلا أن عدد من الأفلام المشاركة خالفت هذا البند بصورة مريبة.



أول هذه الأفلام هو فيلم "مستكة وريحان" والذى تم وضعه ضمن قوائم الأفلام القصيرة بالرغم من أن مدته تصل لـ60 دقيقة وتم عرضه فى مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة ضمن برنامج الأفلام الطويلة، إلا أن عرضه شهدته مكتبة الأسكندرية يوم 20 ديسمير عام 2016.



فيلم "عيد ميلاد" من بطولة بيومى فؤاد، أحمد أمين، أشرف مهدى، تم عرضه بنفس التاريخ فى بلازا مكتبة الأسكندرية وتحتضنة مسابقة "القومى للسينما" هذا العام أيضا.



يشارك أيضا فيلم المخرجة نيفين شلبى بالمهرجان فى دورته الحالية "افتح الرسالة" برغم أنه ينتمى إلى العام 2016، ويشارك أيضا فيلم "بطاطا" والذى متاح منذ أشهر للمشاهدة على موقع "يوتيوب".



وقد استغلت إدارة المهرجان عدم وجود نص صريح فى اللائحة الأساسية لتمرير عدد من الأفلام التسجيلية الطويلة المستهلكة والتى سبق عرضها خلال السنوات الماضية وعلى رأسها فيلم "هدية من الماضى" للمخرجة كوثر يونس، والذى عرض بمهرجان القاهرة السينمائى بدورة عام 2016، وتأتى أحداثه بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين يتلقى الدكتور مختار يونس أغرب هدية يمكن أن يتوقعها من ابنته الطالبة بمعهد السينما.



