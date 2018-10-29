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أبو العينين من منتدى الاستثمار العالمي بجنيف: طريق الحرير يفتح آفاق الاستثمار لمصر.. يساعدها على الاتصال بآسيا وأوروبا.. أفريقيا تغيرت وتتمتع بالعديد من الفرص.. وسعيد بالتعاون بين القطاعات الخاصة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:21 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
هاني حسين
أبو العينين:
  • طريق الحرير يفتح آفاقا جديدة للاستثمار فى مصر
  • أفريقيا تغيرت وتتمتع بالعديد من الفرص الانتاجية أهمها قوة الشباب
  • سعيد بتعاون القطاع الخاص  


قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي،: "لدي خبرة على مدار العشرين عاما الماضية كـ برلماني ورجل أعمال في العديد من المجالات سواء كانت الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو العقارات أو الإعلام، وكرجل أعمال أقوم بتدوين ملاحظات وتصميم خريطة طريق قبل القيام بشيء، وجدول تقييمي الشخصي لما يمكنني القيام به".

أضاف " أبو العينين" خلال كلمته في منتدى الاستثمار العالمي بجنيف والتي أذاعتها الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "الحوار الدولي للأعمال هو أكبر مشروع يتم تقديمه للعالم في مجال الأعمال، وما يتم بين الحكومات والقطاعات الخاصة اليوم قد اختلف كثيرا عن الماضي"، مضيفا: "أفريقيا تغيرت وأصبحت تتمتع بالعديد من الفرص، وأفريقيا والشرق الأقصى لديهم ميزة هامة وهي أن معظم سكانها من الشباب الذين يستطيعون أن يعطوا المزيد".

وتابع "أبو العينين"،: "لدينا مثال جيد على العمل والإنتاج ويجعلنا نتمعن أكثر في المؤتمر، ويتمثل في «طريق الحرير» الذي اقترحته الصين، والذي يعتبر مثالا جيدا لما يجب دراسته، وقام الصينيون بإنشاء طريق من الصين ويمر بآسيا وأفريقيا وأوروبا، وهذا الطريق لديه الكثير من المميزات والفوائد، وحتى للدول التي يمر بها الطريق والبالغ عددها ما يقرب من ستين دولة، حيث قاموا بتصميم برامج التمويل وتلك البرامج خاصة بالبنية التحتية والتي سيكون لها الكثير من المميزات، ومنها إنشاء برامج مالية للدول التي يمر بها الطريق، بما يساعد إفريقيا على بناء بنية تحتية تساعدها على الاتصال بآسيا وأوروبا، ويساعد مصر على فتح أبوابها للاستثمار وسيكون لدينا دور كبير في هذا الطريق لاتصالنا بأفريقيا وآسيا وأوروبا".

وأكمل: "ينتهى المؤتمر خلال أيام ولكن نتائجه ستكون ناجحة وسيتم تقييمها ومتابعتها، وأخشى أن يذهب كل شخص إلى وطنه ولديه العديد من الملحوظات التي سينقلها إلى حكومته وبرلمانه ولكن دون حدوث شيء، وأنا أؤمن أن الدراسة التي حدثت وما سمعته بالأمس واليوم، جعلت لدي العديد من التعليقات وتتمثل في ضرورة عدم قول أنا وأنت ولكن يجب علينا قول نحن وهذه هي الأشياء التي يجب الحديث عنها الآن".

واستطرد "أبو العينين"، قائلا: "ما الذي يجب علينا القيام به جميعا .. هي البداية التي تمثل رؤية شاملة لبداية التعاون ويجب الترويج لتلك الفكرة ويجب التركيز على الإطار الزمني وخارطة الطريق حتى نأتي العام المقبل وتكون أمامنا خارطة الطريق ننظر إلى ما تم تحقيقه وإنجازه منها، ونناقش كيفية تطويره وربط الأشياء ببعضها"، مضيفا: "أنا سعيد بأننا جميعا مقتنعين بالتطور الممنهج والتعاون والاتصال بين القطاعات الخاصة، واقترح أن يتم تشكيل لجنة لكل برلمان تكون مختصة بالتطوير". 
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