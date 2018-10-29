أبو العينين: طريق الحرير يفتح آفاق الاستثمار لمصر.. وفرص أفريقيا واعدة.. فيديو

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن الحوار الدولي للأعمال هو أكبر مشروع يتم تقديمه للعالم في مجال الأعمال، مضيفا أن ما يتم بين الحكومات والقطاعات الخاصة اليوم اختلف كثيرا عن الماضي، فقد تغيرت أفريقيا وأصبحت تتمتع بالعديد من الفرص، لأن لديها ميزة هامة وهي أن معظم سكانها من الشباب".



وأضاف " أبو العينين" خلال كلمته في منتدى الاستثمار العالمي بجنيف والتي أذاعتها الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لدي خبرة على مدار العشرين عاما الماضية كـ برلماني ورجل أعمال في العديد من المجالات سواء كانت الصناعة والزراعة والسياحة والعقارات والإعلام، وكرجل أعمال أقوم بتدوين ملاحظات وتصميم خريطة طريق قبل القيام بشيء، وجدول تقييمي الشخصي لما يمكنني القيام به".



وتابع: "لدينا مثال جيد على العمل والإنتاج يجعلنا نتمعن أكثر في المؤتمر، ويتمثل في «طريق الحرير» الذي اقترحته الصين، ويعتبر مثالا جيدا لما يجب دراسته، وقام الصينيون بإنشاء طريق من الصين يمر بآسيا وأفريقيا وأوروبا، وهذا الطريق لديه الكثير من المميزات والفوائد، للدول التي يمر بها الطريق والبالغ عددها ستين دولة، حيث قاموا بتصميم برامج تمويل خاصة بالبنية التحتية وسيكون لها الكثير من المميزات، ومنها إنشاء برامج مالية للدول التي يمر بها الطريق، بما يساعد أفريقيا على بناء بنية تحتية تساعدها على الاتصال بآسيا وأوروبا، ويساعد مصر على فتح أبوابها للاستثمار وسيكون لنا دور كبير في هذا الطريق لاتصالنا بأفريقيا وآسيا وأوروبا".



