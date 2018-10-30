مارتن كيون: صلاح لم يصل للمعدل التهديفي المعتاد مع ليفربول

أكد الإنجليزي مارتن كيون نجم أرسنال السابق أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول لم يصل إلى المعدل التهديفي الذي أعتاد عليه منذ قدومه إلى الريدز.



وقال كيون - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين - أن صلاح استعاد جزءًا من مستواه، في مباراة فريقه الأخيرة بدوري الأبطال أمام النجم الأحمر، وظهر بمستوى جيد خلال أوقات اللقاء.



وأشار إلى أن ليفربول يقدم نتائج جيدة في الفترة الأخيرة، إلا أن صلاح لم يصل مستواه الذي كان يقدمه في وقت سابق، مؤكدًا أن النجم المصري لا زال أمامه الكثير ليقدمه مع الريدز خلال الموسم الحالي.



وعاد النجم المصري إلي التهديف مرة أخرى بعدما شهدت المباريات الثلاث الماضية مع ليفربول تسجيله للأهداف، أمام كل من هدرسفيلد تاون، كارديف سيتي بواقع هدفا فى كل مباراة ، ، ونجح في تسجيل هدفين أمام النجم الأحمر بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.