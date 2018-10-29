لاعبو الإسماعيلي يطالبون حكم مباراة الرجاء بركلة جزاء في لقطة جدلية.. فيديو

طالب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ، بالحصول على ضربة جزاء بعد مرور 5 دقائق من مباراة الدراويش مع الرجاء المغربي، في ذهاب دور الـ 16 ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال.



وتسلم عبد الرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي الكرة وراوغ حارس الرجاء ثم سدد في اتجاه المرمى ولكن الكرة لمست يد مدافع الرجاء، وابتعدت عن المرمى، ورفض الحكم الكويتي علي محمود احتسابها.



ونشبت مشادة بين حسني عبدربه، قائد الإسماعيلي، وزميله عبد الرحمن مجدي، بسبب اعتراض الأخير على التحكيم بشكل يعرضه للحصول على إنذار.



واضطر الإسماعيلي لإجراء تغيير مبكر بعد مرور 8 دقائق بنزول محمد صادق بعد إصابة التونسي لسعد الجزيري ومغادرته أرض الملعب.