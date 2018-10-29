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رياضة

اتحاد الكرة يقرر إعادة إيهاب لهيطة لمنصب مدير الكرة بالمنتخب الوطني

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:54 م
ايهاب لهيطة
ايهاب لهيطة
ريهام بكير - نور عادل
أعلن اتحاد كرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، عودة إيهاب لهيطة لمنصب مدير المنتخب الوطنى، وذلك قبل مواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة الكاميرون 2019 التي ستنطلق يونيو المقبل.

وعقد أبو ريدة اجتماعًا اليوم، الاثنين، مع لهيطة اتفقا خلاله على تولي مهام عمله اعتبارا من غد "الثلاثاء"، وأعرب لهيطة عن سعادته بالعودة مجددًا لمهام عمله مع الفراعنة.
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