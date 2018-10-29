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أخبار العالم

بريطاني وزوجته متورطان في تنفيذ البرنامج النووي الإيراني

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:49 م
إيريس وبول أتووتر
إيريس وبول أتووتر
حسام رضوان
مثل زوجان بريطانيان أمام المحكمة، اليوم، للاستماع إلى أقوالهما فى الاتهامات الموجهة إليهما بالتورط في تزويد إيران بأجزاء من البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن بول أتووتر، 65 عاما، وزوجته، إيريس أتووتر، قاما بتهريب قطع غيار طائرات محظورة من شركة "Paris Aviation"، التي يملكانها، إلى ألكساندر جورج، 76 عاما، في ماليزيا، ووردها إلى شركات الطيران الإيرانية.

وفي ختام الجلسة، قال القاضي إن الزوجين "ساذجان" للغاية، وأصدر حكمين مع إيقاف التنفيذ، بعد أن أصر أتووتر على أنه لم يكن لديه أي فكرة عن أن الشخص الذي كان يصدر له القطع كان لديه طلب من إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن جورج الذي من المقرر أن يصدر الحكم عليه الشهر المقبل، عمل كوسيط بين الزوجين والمشترين الإيرانيين، وأبرم عقدا كبيرا لتزويد شركات الطيران الإيرانية بمكونات الطائرات والمروحيات من خلال الشركات التي يملكها في ماليزيا ودبي.

وقام جورج، من مدينة بريستول، بتوريد أجزاء من شركة "Pairs Aviation"، والتي تم تصديرها بعد ذلك من قبل الزوجين عبر شركة شحن هولندية إلى إيران من خلال شبكة من الشركات في الشرق الأقصى.
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