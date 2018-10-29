أعضاء مجلس إدارة الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد الخطيب قبل انطلاق اجتماع اليوم

نظم أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، احتفالية داخل المجلس قبل انطلاق الاجتماع الأسبوعي اليوم الاثنين"، بمناسبة عيد ميلاد محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك فى لفتة طيبة من جانب أعضاء المجلس.



وكان الخطيب عاد اليوم من أبوظبي بعد الخضوع لفحوصات طبية هناك منذ يوم الجمعة الماضي، لمتابعة مسئوليات النادي والاستعدادات النهائية للفريق الاول لكرة القدم لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي الجمعة المقبل.



ويحتفل محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ64 الذي يوافق الثلاثين من أكتوبر والمقرر له غدا الثلاثاء.