رونالدو يكشف السبب الحقيقي لرحيله عن ريال مدريد بعد خماسية برشلونة

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، السبب الرئيسي لرحيله عن ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه يحلم بتخطي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البلوجرانا.



وأكد رونالدو في مقابلة تنشرها غدًا الثلاثاء صحيفة (فرانس فوتبول) الفرنسية أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، يعد السبب الأساسي وراء رحيله عن الريال، مشيرًا إلى أنه لم يعد يعتبره لاعبا لا غنى عنه وأن العلاقة بينهما أصبحت فاترة.



وقال كريستيانو "كنت أشعر أن معاملتي داخل النادي، خاصة من جانب الرئيس، لم تعد مثلما كان الأمر في البداية".



وأضاف "كنت أشعر بكوني كريستيانو رونالدو حقا في الأربع أو الخمس سنوات الأولى. بعدها تغير الأمر، الرئيس كان ينظر إلي بعين لا ترغب في قول نفس الشيء، وشعرت أنه لم يعد يعتبرني لاعبا لا غنى عنه".



وأكمل: "لقد حققت الكثير من الإنجازات في مدريد ولدي لحظات لا تصدق، سأظل أتذكرها، مع زملائي والجماهير، لكنني أعتقد أن بعد 9 أعوام هناك، فقد حان الوقت للتغيير والانتقال لمكان اَخر".



وأشار الهداف البرتغالي إلى أن هذا التغير في التعامل جعله "يفكر في الرحيل" عن مدريد، لينتهي به المطاف في يوفنتوس.



وتابع :"عندما انتشرت أخبار تتحدث عن رغبتي في الرحيل، كنت أشعر أن الرئيس لم يكن ليوقفني".



وأوضح أنه لم يتخذ قرار الرحيل بعد إعلان الفرنسي زين الدين زيدان عدم استمراره كمدرب للفريق، رغم أن ذلك عزز له الفكرة وقراره بالرحيل عن النادي.



وعن تعاقده مع اليوفي، قال إنه لم يكن من أجل المال، لكن لأن الإيطاليين كانوا "يرغبون في ذلك حقا" و"لو كنت رحلت بسبب المال لكنت ذهبت إلى الصين، حيث عرضوا علي خمسة أضعاف راتبي لم أذهب إلى اليوفي من أجل المال، كنت أربح نفس المال في مدريد وربما أكثر".



وأوضح "الفارق أن اليوفي كان يرغب في ضمي حقا. قالوا لي ذلك وأظهروا لي ذلك".



وأكد النجم البرتغالي أنه يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم وقال إنه يحلم بـ"الفوز بها للمرة السادسة وتخطي ليونيل ميسي (صاحب الخمس كرات ذهبية)"



وعن القضية المزعومة ضده باغتصاب فتاة أمريكية، صرح: "لقد قدمت توضيحات لشريكتي، وابني جونيور، الذي لا يزال صغيرًا على فهم ذلك".



كانت الأمريكية كاثرين مايورجا اتهمت رونالدو باغتصابها في عام 2009، وتقدم محاميها بدعوى مدنية ضد رونالدو لدى محكمة في لاس فيجاس.



وأردف "والدتي وأختي صدموا، وفي نفس الوقت كانوا غاضبين للغاية، إنها المرة الأولى التي أراهم فيها في هذه الحالة".