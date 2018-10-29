ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رونالدو يكشف السبب الحقيقي لرحيله عن ريال مدريد بعد خماسية برشلونة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:59 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
حسن العمدة
أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، السبب الرئيسي لرحيله عن ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه يحلم بتخطي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البلوجرانا.

وأكد رونالدو في مقابلة تنشرها غدًا الثلاثاء صحيفة (فرانس فوتبول) الفرنسية أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، يعد السبب الأساسي وراء رحيله عن الريال، مشيرًا إلى أنه لم يعد يعتبره لاعبا لا غنى عنه وأن العلاقة بينهما أصبحت فاترة.

وقال كريستيانو "كنت أشعر أن معاملتي داخل النادي، خاصة من جانب الرئيس، لم تعد مثلما كان الأمر في البداية".

وأضاف "كنت أشعر بكوني كريستيانو رونالدو حقا في الأربع أو الخمس سنوات الأولى. بعدها تغير الأمر، الرئيس كان ينظر إلي بعين لا ترغب في قول نفس الشيء، وشعرت أنه لم يعد يعتبرني لاعبا لا غنى عنه".

وأكمل: "لقد حققت الكثير من الإنجازات في مدريد ولدي لحظات لا تصدق، سأظل أتذكرها، مع زملائي والجماهير، لكنني أعتقد أن بعد 9 أعوام هناك، فقد حان الوقت للتغيير والانتقال لمكان اَخر".

وأشار الهداف البرتغالي إلى أن هذا التغير في التعامل جعله "يفكر في الرحيل" عن مدريد، لينتهي به المطاف في يوفنتوس.

وتابع :"عندما انتشرت أخبار تتحدث عن رغبتي في الرحيل، كنت أشعر أن الرئيس لم يكن ليوقفني".

وأوضح أنه لم يتخذ قرار الرحيل بعد إعلان الفرنسي زين الدين زيدان عدم استمراره كمدرب للفريق، رغم أن ذلك عزز له الفكرة وقراره بالرحيل عن النادي.

وعن تعاقده مع اليوفي، قال إنه لم يكن من أجل المال، لكن لأن الإيطاليين كانوا "يرغبون في ذلك حقا" و"لو كنت رحلت بسبب المال لكنت ذهبت إلى الصين، حيث عرضوا علي خمسة أضعاف راتبي لم أذهب إلى اليوفي من أجل المال، كنت أربح نفس المال في مدريد وربما أكثر".

وأوضح "الفارق أن اليوفي كان يرغب في ضمي حقا. قالوا لي ذلك وأظهروا لي ذلك".

وأكد النجم البرتغالي أنه يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم وقال إنه يحلم بـ"الفوز بها للمرة السادسة وتخطي ليونيل ميسي (صاحب الخمس كرات ذهبية)"

وعن القضية المزعومة ضده باغتصاب فتاة أمريكية، صرح: "لقد قدمت توضيحات لشريكتي، وابني جونيور، الذي لا يزال صغيرًا على فهم ذلك".

كانت الأمريكية كاثرين مايورجا اتهمت رونالدو باغتصابها في عام 2009، وتقدم محاميها بدعوى مدنية ضد رونالدو لدى محكمة في لاس فيجاس.

وأردف "والدتي وأختي صدموا، وفي نفس الوقت كانوا غاضبين للغاية، إنها المرة الأولى التي أراهم فيها في هذه الحالة".
loading...

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. لصوص لكن أغبياء

تأييد سجن المتهمين بقتل ضحية أوليكس 15 سنة

ملايين الدولارات تختفي من حسابات معمر القذافي في بنوك بلجيكا

إصابة 8 من قوات الأمن ومدني إثر تفجير سيدة نفسها في تونس

النائب العام يحيل 43 متهما فى حادث الواحات للقضاء العسكرى

براتب يصل لـ 5000 جنيه.. 1809 وظائف متاحة بدءا من اليوم ولمدة 10 أيام

كريستيانو رونالدو: غادرت ريال مدريد بسبب رئيس النادي

رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لنادي بيراميدز وإبراهيم مديرا للكرة

ناشطون يتداولون مشاهد من موقع التفجير الإرهابي في تونس

ننشر أماكن تمركز السيارات المتنقلة لحملة خضار بلدنا

مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة سائحين من روسيا.. صور

السفارة القطرية تختطف صحفيين من سوازيلاند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

ميرهان حسين تتقمص شخصية أنجيلينا جولي.. صور

تطوير الجبانة الفاطمية لإبراز الصورة الحضارية لأسوان ..صور

فيديو

وجدي زين الدين: حصول رجل الأعمال محمد أبو العينين على جائزة العطاء شرف لمصر
أبو العينين: طريق الحرير يفتح آفاق الاستثمار لمصر.. وفرص أفريقيا واعدة.. فيديو
إبراهيم نصر يروي موقفا طريفا جمعه بالزعيم
محمد حجازي: دول العالم تعترف بمحاربة مصر للإرهاب منفردة.. فيديو
تصرف مفاجئ ومثير من نجم الكاميرا الخفية تجاه أبطال مسرح مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟