بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

في هذا الزحام غير معلوم السبب، وتراص عشرات السيارات من أجل المرور دون سبب مقنع للتوقف أكثر من ربع ساعة في شارع يتسع لـ حارتين من السيارات، لم يشك أصحاب السيارات سوى في وجود لجنة تستوقفهم على بعد مائة متر أو أكثر .



الواقع يبدو غير ذلك، أحدهم قرر الترجل على قدمية لبحث الأزمة ومعرفة سبب التوقف، وعندما سأل أحد المتعطلين أمامه قال له بخيبة أمل واغتياظ " فيه واحدة ست بتركن بقالها ربع ساعة ".



علميا المرأة أفضل

على الرغم من الدراسات العلمية التي تؤكد أنهن أفضل من الرجل في قيادة السيارة، لكن الواقع يختلف تماما على الأقل في مصر .



دراسة علمية نرويجية، أن المرأة لديها القدرة على قيادة سيارتها أفضل من الرجل، فهي تركز في القيادة، وتهمل كل ما يشغلها عن الانتباه إلى الطرق من هواتف ذكية والاستماع إلى الإذاعة وتظل أكثر تركيزًا .

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ. ش. أ"، نفت نتائج الدراسة - المنشورة بإحدى الدوريات الطبية في النرويج - دراسة سابقة كانت تصف قيادة المرأة للسيارة بـ السيئة للغاية بسبب انشغالها بالهواتف الذكية، ولكن الدراسة الحديثة أعطت الثقة للمرأة؛ بل جعلتها تتفوق على الرجل في القيادة .



وقال "أوليه جوهانسن" -باحث في المعهد ومشارك في إعداد الدراسة- إن 12% من حوادث الطرق تقع بسبب تشتت ذهن سائق المركبة، وتوصل الباحث مع زملائه القائمين على الدراسة، إلى تلك النتائج بعد أن درسوا السمات الشخصية التي تؤثر على عملية قيادة السيارة .



وخلصت الدراسة إلى أن توجيه التركيز إلى الراديو هو أكثر الأمور المُشتتة التي تسبب الاضطراب الذهني، وتختلف درجة الإلهاء للشخص على اساس عمره وجنسه سواء رجل أو امرأة .



وأكد "جونسون": "وجدنا أن الذكور هم أكثر عرضة لتشتت الذهن أثناء القيادة خاصة أولئك الذين يتمتعون بشخصية عصبية واجتماعية أكثر من غيرهم، عن الفتيات ".



واقعيا.. كوارث محققة

بعيدا عن كل الدراسات العلمية والكلام الإنشائي، ليس عليك سوى القيادة في شوارع القاهرة لتتضح لك حقائق واقعية غاية في الإبهار والغرابة، المرأة المصرية تجيد القيادة فقط في خط مستقيم من البيت للعمل أو العكس، كما أنها أكثر عرضة للتوهان وتعطيل شارع بكامله في حال غيرت خط سيرها .



يحكي علي، س عن واقعة حدثت له مؤخرا عندما توقف في أحد الإشارات ليتفاجأ بسيارة من الخلف تصطدم به بقوة، وتكبده خسائر فادحة في جسم سيارته .



يقول علي إن سيدة ثلاثينية نزلت من سيارتها مستاءة من توقفه في إشارة المرور على الرغم من أنه أعطى إشارة توقف، ولا يستطيع المرور من الإشارة وهي مقفلة حتى لا تحدث كارثة .



على الرغم من ذلك رفضت السيدة الاعتراف بالخطأ بل تمادت في طلب التحقيق وتعويض الخسائر الملحقة في سيارتها، والتي كانت - وفقا لكلام علي - تفوق سعر سيارته مرات، قبل أن يتدخل رجال المرور ويحسمون الأمر لصالحه .



معضلة الركنة

تقول نرمين س، أنها تجيد القيادة أفضل من الرجال، لكن ما ينقصها هي وكثير من السيدات "الركنة"، ربما لأنها لم تتعلم جيدا التركيز مع مرآة السيارة أو القيادة للخلف .



لكن نرمين تعود وتؤكد أن رجال كثيرين يفتقدون تلك المهارة، بينما تجيدها سيدات كثيرات أيضا، فالموضوع ليس حكرا على الرجال .



خوف وقرارات خاطئة

كريم عاطف، يؤكد أن قيادة المرأة كارثة بكل المقاييس، مشيرا إلى أنهن لا يجدن تقدير المسافات فضلا عن حالة الخوف والذعر والرعشة التي تنتاب المرأة حال حدوث مشكلات على الطريق ما يدفعهم لأخذ قرارات خاطئة تؤدي إلى كوارث، ويستطرد كريم " بيصلحو الميكاب في مراية العربية ".



يحكي كريم أن إحداهن كانت تقود سيارة على الطريق الدائري، بينما تتحدث مع زميلتها التي تركب بجوارها، وفي لحظات عديدة نجد السيارة تتأرجح يمينا ويسارا بينما السيدة لا تنشغل سوى بالحديث مع زميلتها .



يقول كريم إنه اضطر لقطع الطريق على السيدة والوقوف بسيارته أمامها لإجباره على النزول، وعندما نزلت السيدة غاضبة متأهبة لتوبيخ كريم، قال لها "ابوس ايدك يا آنسة ركزي في السواقة هتودينا كلنا في داهية"" ثم استقل سيارته وانصرف وسط دهشة الفتاتين .



عنصرية ذكورية

رشا. ع، تختلف نظرتها لسواقة السيدات، وتقول إن تلك السخرية نابعة من مجتمع عنصري تسيطر عليه الذكورية، المجتمع الذكوري غير قابل لفكرة قيادة المرأة لذلك يعظمون من أخطائها .