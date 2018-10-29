عمرو مدكور: الدولة لن تبخل في زيادة الدعم للفئات الأولى بالرعاية

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن الدولة لن تبخل في زيادة مخصصات الدعم من أجل استهداف الأولى بالرعاية.



وأوضح خلال حواره مع صدى البلد، ينشر لاحقا، أن إضافة المواليد على منظومة الدعم لن تكلف الدولة أي مصروفات زائدة.. لافتا إلى أن حذف عدد الأسماء الوهمية من الدعم سيوازي عدد المواليد المضافة.



وتوقع مستشار وزير التموين الإعلان عن ضوابط محددات الفئات المستحقة للدعم والتي ستستمر في المنظومة مقابل الفئات التي سيتم استبعادها بعد شهر يناير 2019 ، موضحا أن لجنة العدالة الاجتماعية ستبدأ في الإعلان عن الضوابط وفقا لمعدلات الدخل والاستهلاك معا.



وأكد أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي حول تلك المحددات والضوابط من خلال مجلس النواب لضمان رضا المواطنين عنها ثم رفعها لمجلس الوزراء وإقرارها.