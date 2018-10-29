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حوادث

تجديد حبس محامي ملوي المتهم بسب وقذف قاض 15 يوما

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:03 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
ايمن رياض
قرر المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المنيا الكلية في التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبد الموجود وكيل نيابة المنيا الكلية، تجديد حبس محامي مركز ملوي ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على رئيس محكمة جنح مستأنف ملوي.

ترجع أحداث القضية إلى تلقى مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور بندر المنيا، بقيام "عمر. م"٤٠ عامًا محامي، بالتعدي على رئيس محكمة بملوي، أثناء انعقاد الجلسات، وسلم المحامي نفسه إلى الشرطة، للمثول أمام المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة للتحقيق وتم جلسة ٤ ايام على ذمة التحقيقات.
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