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تعليم

تعرف على شروط الترشح للانتخابات بإتحاد طلاب تمريض القاهرة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:18 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلن نبيل عصام، رئيس إتحاد طلاب كلية التمريض بجامعة القاهرة عن شروط ترشح الطلاب لانتخابات اتحاد الطلاب بالكلية.

وأوضح عصام، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن من شروط الترشح أن يكون الطالب مصرى الجنسية والا يكون قد رسب فى اكثر من مادتين وان يكون مسجل فى إحدى الأنشطة الطلابية فى الكلية لافتا إلى أن يكون فى كل لجنة 8 مرشحين منهم 2 من كل فرقة دراسية على الأقل.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن عن بدء انتخابات اتحاد الطلاب اعتبارا من بداية نوفمبر القادم.

وقال الوزير إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية والإشراف عليها، ووضع الجدول الزمنى للانتخابات، حيث يمتد خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر، حيث يتم فتح باب الترشيح اعتبارا من 1 نوفمبر وسحب وتقديم الاستمارات، ثم إعلان الكشوف المبدئية، وتلقى الطعون وفحصها، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 7 نوفمبر.
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