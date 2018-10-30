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مطالب باستخدام القوة ضد سفن نقل الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
الدكتور مدحت الشريف
الدكتور مدحت الشريف
حسام الحارتي
قال الدكتور مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن العلاقات المصرية الألمانية متميزة للغاية، وذلك واضحا من خلال وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 5.7 مليار يورو، بالاضافة الي وجود صفقات تسليح من غواصات متقدمة للغاية، معلقا " تعتبر مصر أول دولة في الشرق الأوسط تحصل على هذه التكنولوجية الحديثة بعد إسرائيل ".

أضاف الشريف في تصريحات لبرنامج " اليوم " المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا شملت مقابلة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، و حضور قمة أفريقية ألمانية في إطار تحقيق التنمية المستدامة لمقاومة الهجرة غير الشرعية، والقضاء على منافذ تجنيد الإرهابيين .

وواضح أن الهجرة غير الشرعية ، تزعج الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، خاصة مع انهيار بعض دول المنطقة التي يوجد فيها جماعات إرهابية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي طالب مجلس الأمن استخدام القوة ضد السفن التي تنقل الهجرة الغير شرعية ، بموافقة 14 عضو .

وأكد أن الرئيس السيسي ، لا يترك فرصة للعمل على الترويج للاستثمار في مصر،وزيادة السياحة الألمانية لمصر في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين.
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