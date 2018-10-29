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فيديو جراف

فيديو جراف: كل ما تريد معرفته عن خليفة سات.. أول قمر صناعي إماراتي الصنع

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:57 م
اطلاق أول قمر صناعي
اطلاق أول قمر صناعي إماراتي خليفة سات
إمام رمضان
أطلقت دولة الإمارات اليوم الاثنين القمر الصناعي «خليفة سات» إلى الفضاء الخارجي من المحطة الأرضية في مركز «تانيغاشيما» الفضائي في اليابان على متن الصاروخ «H-IIA»، حيث استقر في مداره حول الأرض على ارتفاع 613 كيلومترًا تقريبًا، واستقبلت محطة التحكم الأرضية داخل مركز محمد بن راشد للفضاء أول إشارة من القمر الصناعي بنجاح.

ويقدم صدى البلد فيديو معلوماتيا عن القمر، بحسب ما نُشر في وكالة الأنباء الإماراتية عنه، حيث إن القمر الصناعي (خليفة سات) - الذي يمتلك خمس براءات اختراع - يعد أول قمر صناعي يتم تصنيعه بخبرات وأيدٍ محلية بنسبة 100% ، وتطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء.

ويتيح «خليفة سات» للإمارات تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم ، وستستخدم صوره في مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني مما يتيح استخدام أفضل للأراضي وتطوير البنية التحتية في الإمارات، ويساعد على تطوير الخرائط التفصيلية للمناطق المراد دراستها ومتابعة المشاريع الهندسية والإنشائية الكبرى.

كما سيعمل القمر على رصد التغيرات البيئية على المستوى المحلي وعلى مستوى دعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة، ومن المخطط أن يقدم صورًا مفصلة للقمم الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي، مما يساعد على اكتشاف التأثيرات الناجمة عن الاحتباس الحراري.
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