محمد صبحي يطرح خيبتنا وغزل البنات في كتابين

طرح الفنان محمد صبحى كتابين عن مسرحيتي "خيبتنا" و"غزل البنات" ووضع فيهما النص المسرحي الأصلى الذى قام بكتابته وإخراجه على المسرح.



مسرحية "خبيتنا" سعى صبحى لتقديمها عام 2011، ولكن الثورة جاءت فأجل المشروع، وحاليًا قام ببعض التعديلات عليها، ولكنها مازالت مناسبة للتقديم فى وقتنا هذا، وفكرتها جاءت من كتاب فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ والإنسان الأخير"، ومن قراءات أيضا لبرنارد لويس صاحب أول مخطط مكتوب لتقسيم المنطقة العربية وتفتيتها، وقراءات أخرى لبريجينسكى، وهو مفكر استراتيجى ومستشار للأمن القومى لدى الرئيس الأمريكى جيمى كارترف، المسرحية عن الجينات والاستنساخ.



أما مسرحية "عزل البنات" كان قدمها محمد صبحي منذ فترة قصيرة وحققت نجاحا كبيرا وهى مأخوذة عن فيلم "غزل البنات" الذى قدمه الفنان نجيب الريحانى.