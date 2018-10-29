السفير المجرى بالقاهرة يشهد احتفالية المركز الثقافي القبطى .. فيديو

نظم المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي برئاسة الأنبا ارميا الأسقف العام رئيس المركز احتفالية مساء اليوم لكورال "سانت انجيلا" ببودابيست، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في إطار التعاون بين المركز ودولة المجر والرهبنة الفرنسيسكانية إقليم العائلة المقدسة بحضور السفير المجرى بالقاهرة بيتر كيفك، واللواء أحمد فتحي خليفة مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والقس انجيلوس إسحق نائبا عن قداسة البابا تواضروس الثانى.



وأكد الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي - خلال كلمته في الاحتفالية - عمق العلاقات التى تربط بين مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات دولة المجر في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الاحتفالية تأتى في إطار التبادل الثقافى والسياحى بين مصر والمجر وضمن احتفالات المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي بمرور 10 أعوام على تأسيسه ومرور 7 أعوام على إطلاق قناة مي سات".



وقدم الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الشكر لفريق كورال "سانت انجيلا" وللسفير المجرى بالقاهرة وجميع المشاركين في الاحتفالية، لافتا إلى أن فريق الكورال المجرى يزور مصر للمرة الأولى، وأن فريق كورال الأنبا رويس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية سافر العام الماضى إلى المجر وقدم هناك حفلين في إطار علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين.



وأضاف أن فريق الكورال المجرى قدم مجموعة من الترانيم والألحان من مختلف العصور استمتع بها جميع الحضور، إلى جانب تقديم باقة من الألحان والمقطوعات الموسيقية من التراث المجرى.



وقدم الأنبا إرميا هدية تذكرية للسيدة جبريلا شايمين قائدة اوركستر فريق "سانت انجيلا" عبارة عن أيقونة لرحلة العائلة المقدسة إلى مصر.



شارك في الاحتفالية اندريه بنزو نائبا عن السفير الإيطالي بالقاهرة، والقس رفعت فكرى رئيس سنودس النيل الإنجيلي نائبا عن القس اندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والأب تيموثي كابسالس نائبا عن الأنبا نيقولا انطونيو مطران الروم الأرثوذكس في مصر، والنائبة البرلمانية ماريان عازر والنائبة منال ماهر.



وردد فريق الكورال المجرى في بداية الاحتفالية النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية وسط تفاعل الحضور، ثم أنشدوا السلام الوطنى لجمهورية المجر، إلى جانب ترديد مجموعة من الألحان باللغتين الإنجليزية والقبطية.