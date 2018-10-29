أحمد موسى: عادل إمام أول من تصدى للإرهاب في الثمانينيات.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفنان الكبير عادل إمام والسيناريست وحيد حامد أول من تصدوا للإرهاب في الثمانينات.



وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "عادل إمام ذهب إلى أسيوط في الثمانينات وكانت معقل العمليات الإرهابية في ذلك الوقت ولكنه أصر على الذهاب وعرض أعماله الفنية".



وتابع: "هو ده الفن القائم على رسالة مواجهة الإرهاب والعناصر الإرهابية والحفاظ على أمانة الكلمة".

