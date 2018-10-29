ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: عادل إمام أول من تصدى للإرهاب في الثمانينيات.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:03 م
عادل إمام
عادل إمام
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفنان الكبير عادل إمام والسيناريست وحيد حامد أول من تصدوا للإرهاب في الثمانينات.

وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "عادل إمام ذهب إلى أسيوط في الثمانينات وكانت معقل العمليات الإرهابية في ذلك الوقت ولكنه أصر على الذهاب وعرض أعماله الفنية".

وتابع: "هو ده الفن القائم على رسالة مواجهة الإرهاب والعناصر الإرهابية والحفاظ على أمانة الكلمة".
loading...

ترشيحاتنا

أحمد موسى يشن هجوما شرسا على بعض وسائل الإعلام .. فيديو

فتاة تهرب مع عشيقها وتدعي اختطافها على يد تاجر بمدينة بدر

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

رئيس الوزراء يلعب بنج بونج مع طفلة.. فيديو وصور

رئيس المصري يكشف عن خليفة حسام حسن لتدريب الفريق

البيت الأبيض: ندرس جميع الخيارات للرد على قضية خاشقجي

شاهد.. لقطات تظهر عددا من قتلى وجرحى التفجير الانتحاري في أفغانستان

عمرها 30 سنة وخريجة تجارة إنجليش.. من هي الشابة منى قبلة منفذة تفجير تونس ؟

فيديوجراف.. لصوص لكن أغبياء

وزيرة إسرائيلية ترتدي الحجاب داخل مسجد الشيخ زايد في الإمارات.. صور

عامر حسين يكشف مواعيد إقامة مباريات الأهلي المؤجلة

رسميا.. استقالة حسام حسن من تدريب المصرى البورسعيدى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

أبو العينين من منتدى الاستثمار العالمي بجنيف: طريق الحرير يفتح آفاق الاستثمار لمصر.. يساعدها على الاتصال بآسيا وأوروبا.. أفريقيا تغيرت وتتمتع بالعديد من الفرص.. وسعيد بالتعاون بين القطاعات الخاصة
أحمد موسى يهنئ الإمارات على إطلاق القمر الصناعي خليفة سات .. فيديو
أحمد موسى: عادل إمام أول من تصدى للإرهاب في الثمانينيات.. فيديو
أحمد موسى يشن هجوما شرسا على بعض وسائل الإعلام .. فيديو
الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والبنزين خلال العام المالي الجديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟