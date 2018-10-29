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فن

كأنه أمبارح يدخل قائمة الأعلى مشاهدة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:57 م
صدى البلد
أحمد البهى
استطاعت الحلقة الأولى من مسلسل "كأنه امبارح " الدخول إلى قائمة الأعلى مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تمكنت الحلقة الأولى من تحقيق 200 ألف مشاهدة بعد طرحها بأيام معدودة، لتحتل المركز الـ 12 من أصل 50 مركزا تضمها القائمة.

المسلسل رؤية درامية وسيناريو نجلاء الحديني، وحوار ورشة "سرد"، التي تشرف عليها الكاتبة مريم نعوم، ويقوم ببطولته كل من رانيا يوسف ووفاء صادق وأحمد وفيق ومحمد الشرنوبي، وإخراج حاتم علي و أكرم فريد.
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