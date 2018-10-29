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وزير التعليم العالي يكشف موعد إنشاء الجامعة التطبيقية الألمانية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:12 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة توقع اتفاقيات هامة مع الجامعات التطبيقية الألمانية.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال لقائه برنامج "بالورقة والقلم"، المٌذاع عبر فضائية "تن"، أن الاتفاقية سوف تدخل حيز التنفيذ فور توقيعها مباشرة، مشيرا إلي أنها ستدخل مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة، ثم تدخل مجلس النواب لإصدار تشريع جديد لتفعيلها.

وأوضح أنه من الممكن أن يبدأ العمل علي إنشاء الجامعة يناير المقبل، وذلك بعد تخصيص الأرض اللازمة لها في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلي أنه من المتوقع أن تبدأ المراحل الأولي للجامعة سبتمبر2019.
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