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أخبار العالم

الكويت تدين حادث الهجوم على معبد يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:07 م
مجلس الوزراء الكويتي
مجلس الوزراء الكويتي
أ ش أ
أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن عميق الأسف لحادث الهجوم على معبد يهودي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية مؤخرًا، مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي - في بيان صحفي صدر عنه اليوم، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة الكويتية، والذي عقد بقصر السيف برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - رفض دولة الكويت التام لكافة الأعمال الإرهابية ومظاهر العنف، مهما كانت الأسباب والدوافع والمبررات.

من جانب آخر، أعرب المجلس عن صادق التعازي والمواساة إلى الرئيس الإندونيسي، وإلى الشعب الإندونيسي في حادث تحطم الطائرة الإندونيسية صباح اليوم، سائلًا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
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