برلماني يشيد بالمنطقة الصناعية الجديدة بالإسماعيلية

قال النائب احمد محمد البعلي عضو مجلس النواب، إن محافظ الاسماعلية اللواء حمدي عثمان يبذل قصاري جهدة في الارتقاء بالمحافظة، وتلبية مطالب مواطنين بها، وما يحتاجه الشارع الإسماعيلى من احتياجات.



أشاد البعلي في تصريحات خاصة بقرار المحافظ، بإنشاء منطقة صناعية جديدة على مساحة 158 فدانا والتي توفر كثير من فرص العمل للشباب مشيرا الي ان ذلك يساعد علي دفع عجلة التنمية الي الأمام، فبجانب المناطق الصناعية الاخري التي تملكها المحافظة يأتي هذا القرار لتدعيم الصناعة وخلق مجتمع تنموي صناعي جديد.



يذكر أن اللواء حمدي عثمان محافظ الاسماعيلية، قال إن هناك اهتماما خاصا بشبكة الطرق لتسهيل التنقل على المواطنين داخل محافظة الإسماعيلية.



أضاف عثمان في تصريحات لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن هناك مناطق صناعية عديدة تتيح توفير فرص عمل كثيرة، بالإضافة الي تطوير إقليم قناة السويس الذي يجذب آلاف فرص العمل.



أكد محافظ الاسماعيلية، أنه سيتم إنشاء منطقة صناعية جديدة ، على مساحة 158 فدانا.





