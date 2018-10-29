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الكهرباء: تطبيق زيادة قيمة الفواتير يوليو المقبل

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:57 م
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
أكد أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الزيادة الجديدة المقررة على قيمة فاتورة استهلاك التيار الكهربائي يتم تطبيقها يوليو المقبل، مؤكدا أنه لا تحريك لأسعار الاستهلاك العام الجارى.

ناشد «حمزة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، المواطنين بمراقبة وترشيد استهلاك التيار الكهربائي، موضحا أن لمبات الليد توفر ما يقرب من 50% من استهلاك التيار الكهربائى.

وطالب متحدث الكهرباء، بفصل «فيش التليفزيون والسخان»، وكافة الأجهزة التي يستخدم فيها الريموت عن التيار الكهربائي.
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