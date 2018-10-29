رئيس مدينة أشمون يتفقد المستشفى العام وشركة المياه

قام الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون بجولة لمتابعة سير وانتظام الأعمال بالمصالح العامة بالمدينة ، مرافقه خلال الجولة مجدي رياض نائب رئيس المدينة .



حيث تفقد سير الأعمال اليومية بشوارع اشمون وما يتم من أعمال تطوير لحديقة القنطرة ودهان البلدورات والأرصفة، كما شملت الجولة مستشفي أشمون العام وتم الاطمئنان على صحة المرضى والاستماع إلى طلباتهم ، ثم توجه إلى محطة المياه المرشحة بأشمون ، حيث تم التأكد من إجراء عمليات القياس و المعايرة اللازمة للتأكد من سلامة وصلاحية المياه ،



وأكد القزاز علي استمرار الجولات الميدانية لكافة القطاعات والإدارات والمؤسسات الخدمية بأشمون لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .