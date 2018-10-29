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تعليم

التعليم: رئيس الوزراء أشاد بمنتجات مدرسة الزقازيق الزراعية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:23 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، أن مدرسة (الزقازيق الثانوية الزراعية) بمدينة الزقازيق قد حظيت اليوم بإعجاب الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي زارها اليوم للاطمئنان على سير وانتظام اليوم الدراسي، واكشاف المشكلات الموجودة في المؤسسات.

وقال مجاهد في بيان رسمي له، أن رئيس الوزراء قد أشاد بمنتجات المدرسة من المواد الغذائية، وطريقة تعليم الطالب أو المتدرب كيفية صناعة وتعبئة الألبان والمواد الغذائية داخل قسم الألبان بالمدرسة، وتعقيم المعدات المستخدمة في أعمال التعبئة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا على أن هذه المشروعات تخلق فرص عمل للشباب، وتساهم في تحقيق التنافسية المطلوبة في السوق، وتقديم السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما أضاف مجاهد ، أن مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية حققت الترتيب الأول على مستوى الجمهورية في قسم الألبان، وبلغت الأرباح (3590368) جنيهًا، وباقي الأقسام بلغت نسبة الأرباح بالنسبة للمدرسة للعام الماضي(132242) جنيهًا، وبذلك يكون إجمالي الأرباح (3722610) جنيه، والترتيب العام للمدرسة على مستوى الجمهورية بالنسبة لجميع الأقسام المركز الأول للعام التاسع على التوالي، والمدرسة مقامة على مساحة (27 فدانًا، و8 قيراط، و5 أسهم)، وأنشئت عام 1960 وتضم أقسام البساتين وتنقسم إلى الفاكهة، والخضر، والزينة، والمحاصيل، والصناعات الغذائية، والألبان، والنحل، ووقاية النبات، والكيمياء، والورش، وهندسة زراعية، وصحة الحيوان، والإنتاج الحيواني والداجني).
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