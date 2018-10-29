مناورات صاروخية روسية تزامنا مع مناورات حلف الناتو في النرويج

ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر إعلامية نرويجية، أن روسيا قد أبلغت الجانب النرويجي بعزمها تنظيم مناورات صاروخية في بحر النرويج مطلع نوفمبر المقبل تزامنا مع مناورات حلف "الناتو" في المنطقة.



وأبلغت موسكو يوم الجمعة الماضي الشركة النرويجية المشرفة على تشغيل مطار "Avinor" بالمناورات الروسية، مشيرة إلى أن إطلاق الصواريخ الروسية سيستمر من الأول وحتى الـثالث من نوفمبر.



وقال إيرك لودينج الناطق باسم مطار Avinor:" إن شركته لا تعتقد أن المناورات الروسية ستتسبب في مصاعب كبيرة للطيران المدني في المجال الجوي النرويجي".



ومن جانبه، أكد المتحدث باسم قيادة قوات الدفاع النرويجية، ايفار موين، أن مناورات "الناتو" ستستمر في موعدها دون تغيير .. مشيرا إلى أن هذه المناورات يشارك فيها حوالي 50 ألف فرد من 31 دولة وأكثر من مئة طائرة حربية وعشرات السفن الحربية.



ووجهت الدعوة لجميع دول منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، بما فيها روسيا، لحضور هذه المناورات بصفة مراقبين.