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فن

نجاة المطربة إيناس عز الدين من موت محقق في حادث سيارة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:18 م
صدى البلد
سمر سعد
نشرت المطربة إيناس عز الدين صورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، حيث تعرضت لحادث سير تحطمت خلاله سيارتها.

وقالت نجمة اراب ايدول : "اتكتب لنا عمر جديد العجلة الخلفية انفجرت فجأة عالسريع واربع عربيات دخلوا فينا من كل الاتجاهات ولولا ستر ربنا كان زمانا في عداد الاموات.. والعربيات تعدي وتتفرج علينا وتمشي مفيش انسان أو راجل عنده نخوة او شهامة وقف يشوف فينا ايه او يطلب اسعاف او.. أو .. الخير قل اوي والناس ماتت بالحياة".

يذكر ان إيناس عز الدين حققت نجاحا كبيرا خلال برنامج المسابقات اراب ايدول والذى استطاعت من خلاله ان تحقق شهرة واسعة.
نجاة المطربة إيناس عز الدين من موت محقق في حادث سيارة
نجاة المطربة إيناس عز الدين من موت محقق في حادث سيارة
نجاة المطربة إيناس عز الدين من موت محقق في حادث سيارة
نجاة المطربة إيناس عز الدين من موت محقق في حادث سيارة
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